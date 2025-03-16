«Зашел в кабинет и он уже готов был сдать оружие»: Как Аксёнов принимал отставку начальника СБУ в Крыму«Когда я принимал отставку начальника СБУ, то зашел в здание, а снаружи была рота ополчения, было только шесть ребят из сил спецоперации со мной.