ИТ-эксперт пояснил, как распознать взлом ПК

Тревожными сигналами могут быть аномальный сетевой трафик, процессы в диспетчере задач с непонятными названиями и даже самопроизвольное отключение антивируса Основанием для проверки компьютера на взлом могут быть внезапный нагрев, быстрая разрядка батареи или загрузка процессора без видимых причин, сообщил старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников в интервью "Газете.