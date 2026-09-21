ИТ-эксперт пояснил, как распознать взлом ПК

Тревожными сигналами могут быть аномальный сетевой трафик, процессы в диспетчере задач с непонятными названиями и даже самопроизвольное отключение антивируса Основанием для проверки компьютера на взлом могут быть внезапный нагрев, быстрая разрядка батареи или загрузка процессора без видимых причин, сообщил старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников в интервью "Газете.
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