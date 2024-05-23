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Блинкен признал, что РФ не является спонсором терроризма

Блинкен признал, что РФ не является спонсором терроризма

Global Look Press/Annabelle Gordon/Keystone Press Agency Американский госсекретарь Энтони Блинкен признал, что Соединенные Штаты не способны внести Москву в собственный список стран – спонсоров терроризма, потому что российская сторона не является таковой.

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