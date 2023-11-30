Черно-белый портрет Аллы появился в фойе Московского театра эстрады Пугачевой

В московском театре Эстрады на премьере танцевального шоу «История в отеле» Егора Перегудова была вдруг выставлена фотография Аллы Пугачевой, бывшей певицы, которая бежала из России после начала спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины и сейчас живет на Кипре.
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