Черно-белый портрет Аллы появился в фойе Московского театра эстрады Пугачевой

В московском театре Эстрады на премьере танцевального шоу «История в отеле» Егора Перегудова была вдруг выставлена фотография Аллы Пугачевой, бывшей певицы, которая бежала из России после начала спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины и сейчас живет на Кипре.