Россия применила в ударах по Украине катастрофическую для ВСУ полуторатонную бомбу
ФАБ-1500 начали сеять панику среди украинцев.В сообщениях о мощных российских ударах прошлой ночью по инфраструктуре дунайских портов Килия и Рени в Одесской области, а также по военным объектам в Киеве и Бериславе на правобережье Херсонской области, прозвучала одна очень важная деталь: для ударов использовались не только ракеты Х-101 и беспилотники «Герань», но и авиабомбы ФАБ-1500.
Комментарии
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Спасибо за материал. Нам очень важно знать все про ФАБы.
Авдеевка,из которой обстреливают Донецк,находится в нескольких километров от самого города.Так почему не разнести к чёртовой матери всю находящуюся там группировку?Сровнять её с землёй и отвести угрозу обстрелов.
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