Россия применила в ударах по Украине катастрофическую для ВСУ полуторатонную бомбу

ФАБ-1500 начали сеять панику среди украинцев.В сообщениях о мощных российских ударах прошлой ночью по инфраструктуре дунайских портов Килия и Рени в Одесской области, а также по военным объектам в Киеве и Бериславе на правобережье Херсонской области, прозвучала одна очень важная деталь: для ударов использовались не только ракеты Х-101 и беспилотники «Герань», но и авиабомбы ФАБ-1500.