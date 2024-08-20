Алаудинов: бои за Курскую область и СВО завершатся за два-три месяца

ТАСС/Александр Река Глава спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов рассказал военкору китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуану, что бои за Курскую область, как и специальная военная операция завершатся в течение нескольких месяцев.
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