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Царьград

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Спасатели не могут поднять сорвавшихся на Эльбрусе отца с его погибшим сыном

Спасатели не могут поднять сорвавшихся на Эльбрусе отца с его погибшим сыном

Оборванный трос и гибель ребёнка: появились детали операции по спасению отца и сына на Эльбрусе.Продолжается спасательная операция на Эльбрусе, где в ущелье с высоты около 4500 метров сорвались 40-летний мужчина и его 11-летний сын.

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