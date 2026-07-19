Спасатели не могут поднять сорвавшихся на Эльбрусе отца с его погибшим сыном

Оборванный трос и гибель ребёнка: появились детали операции по спасению отца и сына на Эльбрусе.Продолжается спасательная операция на Эльбрусе, где в ущелье с высоты около 4500 метров сорвались 40-летний мужчина и его 11-летний сын.
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