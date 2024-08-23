В Ардонском районе Северной Осетии прошла акция «Заметный пешеход!» с участием агитационного автобуса ГИБДД

В преддверии нового учебного года сотрудники Госавтоинспекции и ПДН ОМВД России по Ардонскому району встретились с детьми на детской площадке и провели с ними профилактические беседы об опасностях, которые могут подстерегать во дворе, научили распознавать и избегать «дорожные ловушки».