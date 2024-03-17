Приморцам указали на миллионные штрафы поджигателям травы

Полиция Приморья разъясняет требования безопасности в условиях особого противопожарного режима и напоминает о крупных штрафах для поджигателей леса, сообщает PRIMPRESS На территории Приморья введен особый противопожарный режим, в Надеждинском и Шкотовском округе введен режим ЧС из-за пожаров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии