007 причин посмотреть нового Джеймса Бонда

7 октября в российский прокат выходит юбилейный, 25-ый фильм про всемирно известного агента MI6 с позывными "007" и последний фильм с участием Дэниела Крейга в роли Джеймса Бонда - «Не время умирать».
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