Игдисамов о тактике ЦСКА: «Любой пас должен продвигать нас вперед, зачем нужны лишние передачи? Я приверженец вертикальной игры, чем ближе мяч к воротам соперника, тем выше шанс забить»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов рассказал, какой видит игру московского клуба. В девяти турах Альфа-Банк РПЛ ЦСКА набрал 19 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице.
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