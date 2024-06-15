Британцы назвали самую склонную к задержкам рейсов авиакомпанию мира

Венгерский лоукостер Wizz Air, как и годом ранее, признан самой непунктуальной авиакомпанией в мире. Об этом 13 июня сообщила британская газета The Independent со ссылкой на данные Управления гражданской авиации Соединённого Королевства (Civil Aviation Authority, CAA).
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