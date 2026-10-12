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Успенская выходит на сцену с пластинами в руке — а концерты срываются и переносятся

Успенская выходит на сцену с пластинами в руке — а концерты срываются и переносятся

Восьмого октября самарская МТЛ-Арена была полна: цветы, овации, зал хором тянет «Жиганскую» и «Монте Карло».

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