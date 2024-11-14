Боррель сравнил Трампа с испанским диктатором Франко

Глава евродипломатии Жозеп Борель, который уходит 1 декабря в отставку, во время слушаний в Европарламенте по вопросам европейско-американских отношений сравнил победителя президентских выборов в США Дональда Трампа с диктатором Испании Франсиско Франко.