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Боррель сравнил Трампа с испанским диктатором Франко

Боррель сравнил Трампа с испанским диктатором Франко

Глава евродипломатии Жозеп Борель, который уходит 1 декабря в отставку, во время слушаний в Европарламенте по вопросам европейско-американских отношений сравнил победителя президентских выборов в США Дональда Трампа с диктатором Испании Франсиско Франко.

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