Интернет-пользователи Китая превысили число в 1,09 миллиарда

К концу прошлого года насчитывалось более 1,09 миллиарда пользователей интернет-сети в Китае, что на 24,8 миллиона больше, чем в 2022 году, говорится в отчете, опубликованном Информационным центром интернет-сети Китая 22 марта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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