Василий Маргелов на Зимней войне: о чём не любил вспоминать «отец» ВДВ

Василий Маргелов, советский военачальник, «отец» ВДВ (аббревиатуру и в наши дни в шутку расшифровывают как «Войска Дяди Васи»), Герой Советского Союза, лауреат Государственной премии СССР, всегда с большой неохотой вспоминал о своём участии в Финской войне.
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