Василий Маргелов на Зимней войне: о чём не любил вспоминать «отец» ВДВ

Василий Маргелов, советский военачальник, «отец» ВДВ (аббревиатуру и в наши дни в шутку расшифровывают как «Войска Дяди Васи»), Герой Советского Союза, лауреат Государственной премии СССР, всегда с большой неохотой вспоминал о своём участии в Финской войне.