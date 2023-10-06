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Вечерний Новосибирск

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ВТБ: спрос на автокредиты в Новосибирской области вдвое превысил результат 2021 года

ВТБ: спрос на автокредиты в Новосибирской области вдвое превысил результат 2021 года

С января по сентябрь текущего года новосибирцы получили в банке более 1,7 тыс. кредитов на покупку авто, общий объем сделок составил около 2 млрд рублей, что более чем в два раза превышает продажи всего 2021 года.

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