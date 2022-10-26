Внутрикостная инфузия – процесс введения раствора в костный мозг. Метод используется в экстренной ситуации или когда традиционный способ инфузии невозможен, например, если из-за массивной кровопотери сложно найти вены.
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