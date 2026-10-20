У Европы нет сопоставимых аналогов американской глобальной связи для военных Starshield, в то время как у России есть собственная разработка в виде низкоорбитальной спутниковой системы связи и широкополосного доступа в интернет «Рассвет», заявил в разговоре с 360.
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