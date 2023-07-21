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Глава ЦРУ назвал наступление Украины тяжелой задачей

Глава ЦРУ назвал наступление Украины тяжелой задачей

Медленные темпы наступления украинской армии не должны никого удивлять, поскольку это тяжелый процесс — наступать намного тяжелее, чем обороняться, заявил глава ЦРУ Уильям Бернс на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.

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