Глава ЦРУ назвал наступление Украины тяжелой задачей

Медленные темпы наступления украинской армии не должны никого удивлять, поскольку это тяжелый процесс — наступать намного тяжелее, чем обороняться, заявил глава ЦРУ Уильям Бернс на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.
Медленные темпы наступления украинской армии не должны никого удивлять, поскольку это тяжелый процесс — наступать намного тяжелее, чем обороняться, заявил глава ЦРУ Уильям Бернс на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.
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