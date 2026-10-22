Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян рассказал о плане на бой против Мераба Двалишвили . «Я всегда стараюсь придерживаться плана на бой, поставленного командой на бой, методично разбирая соперника.
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