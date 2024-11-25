Захарова высказалась о прекращении минюстом США дел против Трампа

Решение Министерства юстиции США о прекращении всех федеральных дел против Дональда Трампа, победившего на президентских выборах, свидетельствует о цикличности американского правосудия, отметила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.
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