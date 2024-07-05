Это самые безопасные автомобили, которые продаются сегодня на рынке

Для того, чтобы получить награду Top Safety Pick+ от Страхового института безопасности дорожного движения (IIHS) автомобилям необходимо не только пройти множество тестов, предназначенных для имитации реальных сценариев аварий, но и продемонстрировать образцовое поведение во всем спектре краш-тестов плюс в работе важных систем машины (от света фар до водительских ассистентов).