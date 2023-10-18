Медведев назвал удар по больнице в Газе военным преступлением

РИАМО - 18 окт. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил в своем Telegram-канале, что атака на больницу в секторе Газа, в результате которой погибли сотни мирных жителей, является военным преступлением.
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