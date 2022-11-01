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«Рейнджерс» установили антирекорд ЛЧ, проиграв все матчи в группе с разницей голов 2:22. У загребского «Динамо» было 3:22

«Рейнджерс» установили антирекорд Лиги чемпионов по разнице голов в группе. Шотландский клуб под руководством Джованни ван Бронкхорста забил 2 мяча и пропустил 22, играя в группе с «Наполи», «Ливерпулем» и «Аяксом».

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