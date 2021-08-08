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Яков Кедми. Объективно о новой российской гиперзвуковой ракете Х-95 и испытаниях американской AGM-183A

Яков Кедми даёт оценку планам России вслед за гиперзвуковой ракетой «Циркон» создать новую гиперзвуковую крылатую ракету большой дальности Х-95, анализирует сильные и слабые стороны ракеты «Циркон» и крылатых ракет воздушного базирования Х-101/102, рассматривает перспективные направления развития дальней авиации ВКС России и самолетов Ту-22М3М и Ту-160М, оценивает возможности ВПК России и США производить необходимое количество ракет воздушного базирования для осуществления эффективной атаки противника, а также комментирует закончившееся неудачей испытания в США гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A.

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