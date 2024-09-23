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Царьград

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Врач рассказала, кому противопоказано есть яйца

Врач рассказала, кому противопоказано есть яйца

Они могут вызывать аллергические реакции.Доктор Людмила Сухорукова, гастроэнтеролог из клинической больницы в Видном, рассказала, что людям с высоким уровнем холестерина, аллергией или обостренным панкреатитом следует воздержаться от употребления яиц.

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