Врач рассказала, кому противопоказано есть яйца

Они могут вызывать аллергические реакции.Доктор Людмила Сухорукова, гастроэнтеролог из клинической больницы в Видном, рассказала, что людям с высоким уровнем холестерина, аллергией или обостренным панкреатитом следует воздержаться от употребления яиц.