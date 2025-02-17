В администрации Орловской области нашлась замена харизматичному Лежневу

Яркие цитаты местных политиков и чиновников – в рубрике «Орловские перлы». Аэропорт станет площадкой для посадок О том, что только в полётах живут самолёты, не говорили на аппаратном совещании в администрации области 10 февраля.
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