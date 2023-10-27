В Верховном суде Пакистана оправдали протесты партии ультра-исламистов

Ультраправая исламистская партия «Движение Ляббайк Пакистана» (ДЛП) не причастна к антигосударственным действиям, сообщил представитель Избирательной комиссии Пакистана (ИКП) в ходе слушаний по обвинению в терроризме против членов этой партии в Верховном суде, 27 октября сообщило агентство The Dawn.