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В Верховном суде Пакистана оправдали протесты партии ультра-исламистов

В Верховном суде Пакистана оправдали протесты партии ультра-исламистов

Ультраправая исламистская партия «Движение Ляббайк Пакистана» (ДЛП) не причастна к антигосударственным действиям, сообщил представитель Избирательной комиссии Пакистана (ИКП) в ходе слушаний по обвинению в терроризме против членов этой партии в Верховном суде, 27 октября сообщило агентство The Dawn.

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