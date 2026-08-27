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Царьград

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Песков опроверг слухи о планах России против НАТО

Песков опроверг слухи о планах России против НАТО

Дмитрий Песков отверг слухи о стратегических планах России против НАТО, назвав их недостоверными. Сегодня в западных СМИ активно распространяются подобные сообщения, но они не отражают реальности и намерений Москвы.

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