Дмитрий Песков отверг слухи о стратегических планах России против НАТО, назвав их недостоверными. Сегодня в западных СМИ активно распространяются подобные сообщения, но они не отражают реальности и намерений Москвы.
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