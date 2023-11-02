Анджелина Джоли назвала сектор Газа "братской могилой" и "тюрьмой под отрытым небом"

Известная голливудская актриса также назвала мировых лидеров – "соучастниками убийств детей".Известная актриса и общественный деятель Анджелина Джоли написала в своих соцсетях пост о бедственном положении людей в секторе Газа.
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