Зачем латышский дипломат на службе ЕС спровоцировал скандал в Республике Молдова?

Посол ЕС в Республике Молдова, в прошлом высокопоставленный латышский дипломат Янис Мажейкс в преддверии еврореферендума в РМ 20 октября «удружил» молдавским властям и президенту Майи Санду своим заявлением о продаже земли иностранцам.
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