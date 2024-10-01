Зачем латышский дипломат на службе ЕС спровоцировал скандал в Республике Молдова?

Посол ЕС в Республике Молдова, в прошлом высокопоставленный латышский дипломат Янис Мажейкс в преддверии еврореферендума в РМ 20 октября «удружил» молдавским властям и президенту Майи Санду своим заявлением о продаже земли иностранцам.