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У военнослужащих общевойсковой армии ВВО в Забайкалье проверили уровень физической подготовки

У военнослужащих общевойсковой армии ВВО в Забайкалье проверили уровень физической подготовки

К сдаче нормативов по физической подготовке было привлечено 100 процентов личного состава объединения.

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