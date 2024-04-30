Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Silver Kont
    Автор не радуется, а критически осмысливает ситуацию с хохлами-ждунами...Переедет миллион!...
  • Александр
    Буданову как раз на руку. А, во-вторых, у нас столько кружевных трусиков и не найдется. И свободный безвизовый выезд ...Переедет миллион!...
  • Александр Денисов
    Чему радуется автор? Мильен хохлов...пропала Россия...Переедет миллион!...

НАТОвская техника в Москве. Но есть нюанс...

НАТОвская техника в Москве. Но есть нюанс...

На Поклонной горе в Москве выставили трофейную НАТОвскую техникуНа выставку попали:— трофейные немецкие танк Leopard и боевая машина Marder,— американские HMMWV и M1124 MaxxPro,— британские Husky TSV и Mastiff PPV,— австралийский Bushmaster, турецкий Kirpi,— переданная из Эстонии южноафриканская Mamba Mk2 EE,— австрийский Steyr-Puch 712m Pinzgauer 6 x 6 Military Ambulance.

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