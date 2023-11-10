В СПЧ предлагают захоронить Ленина

Ленин даже мёртвый идиотам покоя не даёт. В Китае Мао лежит спокойненько в мавзолее и ни кто не собирается его закапывать. А у российских придурков при виде мавзолея Ленина крышу сносит. Каждый мечтает занять его место.

ИМ

Ильдус Мамлеев

Ленина нужно похоронить и чем быстрее тем лучше, это была воля покойного и ни кто не имеет права ей перечить. Если это не нравиться коммунистам, то пусть берут содержание тела вождя на себя, вывозят тело из Мавзолея (они просто физически не потянут такую аренду в центре Москвы). Дальше это уже их проблемы. А то что они (КПРФ) поддерживают СВО, просто другого им ни чего не остаётся, от идей Коммунизма у них осталась только название "коммунистическая" больше ни чего!