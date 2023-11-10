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Медвежий угол

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В СПЧ предлагают захоронить Ленина

В СПЧ предлагают захоронить Ленина

Политики и общественные деятели расходятся во мнении относительно судьбы тела вождя Октябрьской революции Ирина Гусева Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Материал комментируют: Дмитрий Аграновский Председатель комиссии по гражданскому участию в развитии пенитенциарной системы Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Алексей Мельников предложил захоронить тело Владимира Ленина.

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Комментарии
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Иваныч
Ленин даже мёртвый идиотам покоя не даёт. В Китае Мао лежит спокойненько в мавзолее и ни кто не собирается его закапывать. А у российских придурков при виде мавзолея Ленина крышу сносит. Каждый мечтает занять его место.
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2 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Ленина нужно похоронить и чем быстрее тем лучше, это была воля покойного и ни кто не имеет права ей перечить. Если это не нравиться коммунистам, то пусть берут содержание тела вождя на себя, вывозят тело из Мавзолея (они просто физически не потянут такую аренду в центре Москвы). Дальше это уже их проблемы. А то что они (КПРФ) поддерживают СВО, просто другого им ни чего не остаётся, от идей Коммунизма у них осталась только название &quot;коммунистическая&quot; больше ни чего!
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2 час.
Александр Попов
Проблем в стране больше нет никаких, заняться больше нечем, можно и Ленина вынести.
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2 час.

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