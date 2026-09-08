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Аргументы недели

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Реформа системы протезирования ветеранов СВО: риски и предложения по улучшению качества и доступности помощи

Новые требования Минтруда к протезным мастерским могут закрыть до 90% таких предприятий в регионах. Директор фонда «Отважные медики» Александр Бабиков предлагает альтернативу — стандартизированную систему партнёрства мастерских с клиниками.

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