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Обсуждение семейных ссор с нейросетью может испортить отношения с близкими

Обсуждение семейных ссор с нейросетью может испортить отношения с близкими

Проблемы необходимо решать лично с партнером, подчеркнул психолог Обсуждение семейных конфликтов с нейросетью может негативно сказаться на отношениях между супругами и привести к их отчуждению.

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