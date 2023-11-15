Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 766 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • marina suiss
    Дурочка Подживет увидитУехавшая в США «М...
  • Олег Тимофеев
    Нетот Яша как оказалось не тот хоть и не Федот.Эрдоган заявил, ч...
  • Аким Воземчук
    Правильная сторона турецкой истории будет ,когда Израиль вернется в Османское подданство.Холопы что то стали иметь су...МИД Израиля заяви...

Хабаровские тхэквондисты завоевали 20 медалей чемпионата и первенства РФ

Хабаровские тхэквондисты завоевали 20 медалей чемпионата и первенства РФ

В Казани завершились чемпионат и первенство России по тхэквондо ГТФ, объединившие 2400 участников. Хабаровский край внес свой вклад в турнир, представив 37 спортсменов, которые в сумме завоевали 20 медалей, в том числе 15 золотых, по данным Хабаровской краевой общественной организации тхэквондо (ГТФ) "Торнадо".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх