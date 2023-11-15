Хабаровские тхэквондисты завоевали 20 медалей чемпионата и первенства РФ

В Казани завершились чемпионат и первенство России по тхэквондо ГТФ, объединившие 2400 участников. Хабаровский край внес свой вклад в турнир, представив 37 спортсменов, которые в сумме завоевали 20 медалей, в том числе 15 золотых, по данным Хабаровской краевой общественной организации тхэквондо (ГТФ) "Торнадо".
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