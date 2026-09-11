Подруга, которую я чуть не потеряла

Мы не разговаривали три года. Три года — это много, если считать друзьями с седьмого класса, если помнить, как вместе прогуливали физкультуру, как ревели друг у друга на плече после первых расставаний, как в двадцать два стояли рядом на моей свадьбе — Лена в лиловом платье подружки невесты, с бокалом шампанского, произносящая тост, от которого […]Мы не разговаривали три года.