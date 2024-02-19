Страна и люди
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Страна и люди

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Астана – Киев: отсутствие послов – партнёрству не помеха

Астана – Киев: отсутствие послов – партнёрству не помеха

2 февраля хозяин офиса Зеленского позвонил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, выразив признательность за предоставление гуманитарной помощи по линии общественных организаций, а также рассказал о посиделках в Давосе.

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