Аргументы недели

98 690 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    А  ей  нужна  эта пенсия, когда  по данным ФОрбс на  0101.2010  было состояние в 100 миллионов долларов?Алла Пугачева не ...
  • Владимир Алтайцев
    Дурак ты  и шавка  её. ничего о ней  не знающаяАлла Пугачева не ...
  • Виктор Галкин
    Кто-то предложил, выставить технику у посольства) ГерманииМинобороны опубли...

«Пятёрочка» и ИОМ РАНХИГС выпустили первых бизнес-партнёров

«Пятёрочка» и ИОМ РАНХИГС выпустили первых бизнес-партнёров

Студенты высших учебных заведений и молодые сотрудники «Пятёрочки» завершили прохождение образовательной программы «Школа бизнес-партнёра “Пятёрочки”», запущенной торговой сетью совместно с Институтом отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх