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Царьград

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Жители Челябинской области направили в ТФОМС 4,8 тыс. жалоб через «Госуслуги»

Жители Челябинской области направили в ТФОМС 4,8 тыс. жалоб через «Госуслуги»

За январь – август 2026 года через платформу обратной связи на портале «Госуслуги» в территориальный фонд обязательного медицинского страхования поступило 4,8 тыс.

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