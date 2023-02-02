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Сегодня - 80 лет со дня разгрома гитлеровцев в Сталинградской битве

Сегодня - 80 лет со дня разгрома гитлеровцев в Сталинградской битве

2 февраля в России ежегодно отмечается День воинской славы — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

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