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«Когда залез, думал, что всё...»: парень из Чечни спас двух девушек из тонущей машины прямо возле Москва Сити

«Когда залез, думал, что всё...»: парень из Чечни спас двух девушек из тонущей машины прямо возле Москва Сити

Avia.pro - СМИ Чеченский парень ломает стереотипы В условиях, когда жизнь в мегаполисе кажется чередой унылых пробок, кредитов на каршеринг и фильмов в стиле «Я спасаю котенка, дайте лайк», на горизонте появляется он — Имам, 20-летний парень из Чечни, который превращает будни в блокбастер.

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Комментарии
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Sema
Да, герои встречаются и в наши дни. Молодой человек не испугался и не растерялся в критический момент. Люди, к сожалению, не редко попадают в такие ситуации как эти девушки и хорошо, что всё закончилось благополучно и все остались живы. Невольно вспомнился Библейский стих: «Ведь человек не знает, когда придёт его час. Как рыба попадается в сеть и птицы — в ловушку, так и людей внезапно настигает беда» (Экклезиаст 9:12).
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Сима Хостелиди
Имам спас жизни двух девушек, а где награда?
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Марина
Глубокое уважение парню!
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