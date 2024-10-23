«Когда залез, думал, что всё...»: парень из Чечни спас двух девушек из тонущей машины прямо возле Москва Сити

Sema

Да, герои встречаются и в наши дни. Молодой человек не испугался и не растерялся в критический момент. Люди, к сожалению, не редко попадают в такие ситуации как эти девушки и хорошо, что всё закончилось благополучно и все остались живы. Невольно вспомнился Библейский стих: «Ведь человек не знает, когда придёт его час. Как рыба попадается в сеть и птицы — в ловушку, так и людей внезапно настигает беда» (Экклезиаст 9:12).