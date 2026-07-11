Почему Трамп не может остановить украинский конфликт, несмотря на громкие заявления? Как Лондон намерен вернуть статус сверхдержавы, играя против России и США одновременно? Способна ли Турция быть честным посредником, если сама заинтересована в ослаблении России? И какие козыри скрывает Лондон, заявляя о планах военного шантажа России? США в ловушке: Европа и Израиль не отпускают Сейчас Читать далее: https://govorit.