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Говорит Европа ⚡

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Ростислав Ищенко: Лондон «мутит воду» в Европе, Африке и Азии одновременно

Ростислав Ищенко: Лондон «мутит воду» в Европе, Африке и Азии одновременно

Почему Трамп не может остановить украинский конфликт, несмотря на громкие заявления? Как Лондон намерен вернуть статус сверхдержавы, играя против России и США одновременно? Способна ли Турция быть честным посредником, если сама заинтересована в ослаблении России? И какие козыри скрывает Лондон, заявляя о планах военного шантажа России? США в ловушке: Европа и Израиль не отпускают Сейчас Читать далее: https://govorit.

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