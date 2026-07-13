Почему современные оборонные производства невозможно спрятать

Публикация спутниковых снимков территории особой экономической зоны «Алабуга» вновь подняла вопрос, который в условиях современной войны становится всё более актуальным: можно ли сегодня скрыть крупные стратегические производства от космической разведки и что важнее — маскировать такие объекты или обеспечить их надёжную защиту? На Украине появились изображения территории промышленной зоны в Татарстане, на которых, как утверждается, .