Почему современные оборонные производства невозможно спрятать

Публикация спутниковых снимков территории особой экономической зоны «Алабуга» вновь подняла вопрос, который в условиях современной войны становится всё более актуальным: можно ли сегодня скрыть крупные стратегические производства от космической разведки и что важнее — маскировать такие объекты или обеспечить их надёжную защиту? На Украине появились изображения территории промышленной зоны в Татарстане, на которых, как утверждается, .
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