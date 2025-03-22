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Трамп лишил доступа к секретной информации Байденов, Блинкена и Харрис

Трамп лишил доступа к секретной информации Байденов, Блинкена и Харрис

В администрации американского президента Дональда Трампа приняли решение о лишении доступа к секретным сведениям бывшего лидера США Джо Байдена и членов его семьи, а также экс-вице-президента страны Камаллы Харрис и бывшего главы Госдепа Энтони Блинкена, сообщил Белый дом.

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