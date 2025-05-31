Собакопёс недели: станьте хозяевами застенчивой Изюбри или жизнерадостной Шельмы

Две супер-питомицы примут участие в московском фестивале «Всем по собаке» в это воскресенье. фото: фонд «Подарок судьбы»На этой неделе мы немного видоизменили нашу легендарную рубрику «Котопёс недели», превратив ее в «Собакопёс недели».