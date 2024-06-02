Южная Корея запланировала первую миссию на Марс

Южнокорейская ракета-носитель Nuri / © Yeni Şafak Президент Южной Кореи Юн Сок Ель 30 мая сообщил, что Корейское аэрокосмическое управление будет курировать проекты по отправке миссий на Луну к 2032 году и на Марс к 2045 году.