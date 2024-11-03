За последние четыре года, кредитная сознательность россиян упала до минимума

Фото: dreamstime.com Важные новости России за неделю сообщают о том, что по данным бюро кредитных историй «Скоринг Бюро», уровень кредитной сознательности россиян за третий квартал 2024 года уменьшился до 1,51 пункта.
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